Ancora un singolo per Tommaso Paradiso

Torniamo a parlare di Tommaso Paradiso che ad Ottobre pubblicherà il suo ultimo progetto discografico (il secondo come solista), “Sensazione Stupenda”, dal quale abbiamo potuto ascoltare “Viaggio intorno al sole” e “Amore indiano”, quest'ultimo in collaborazione con i Baustelle.

Ha già preso il via "SENSAZIONE STUPENDA PREMIERE TOUR" (13 settembre - 5 ottobre), un giro nei pub di sette città italiane che permetterà ai fan dell'artista di incontrarlo e di vivere una prima immersione nelle atmosfere del nuovo album.

Partirà invece a metà Novembre, il tour ufficiale, TOMMY 2023, che vedrà Paradiso portare questo nuovo lavoro sul palco, insieme ai successi precedenti che l'hanno reso uno dei cantautori italiani più seguiti ed apprezzati del momento.

Nel frattempo, però, arriva un terzo singolo, “Blu ghiaccio Travolgente”, dedicato ad una lei senza nome cui l'artista suggerisce di ancorarsi alla musica che insieme hanno condiviso, trovando in essa sicuro rifugio, nei momenti in cui dovesse sentirsi persa e lui non potesse esserle accanto. Perché in fondo è questo il potere delle canzoni, trasportarci in mondi paralleli dove rivivere emozioni del passato o costruire sogni futuri.

"Questo disco l’ho scritto per te...", così esordisce Tommaso nei primi versi della ballad, un brano che in fondo è una promessa, la promessa di esserci sempre, anche quando apparentemente distanti e che lascia addosso una "Sensazione Stupenda".