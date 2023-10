Occhio al calendario perchè sta per tornare, tra qualche giorno apparirà in cielo l’anello di fuoco, la meravigliosa eclissi anulare di Sole. Purtroppo dalle nostri parti non sarà visibile, ma è già pronto lo streaming della Nasa. L' appuntamento è per il prossimo 14 ottobre.

Come spiega Timeanddate, l’evento è stato ribattezzato ‘Great American Eclipse’ (‘Grande Eclisse Americana’) perché interesserà quasi esclusivamente le due Americhe, da nord a sud. La vera e propria totalità sarà però osservabile solo dallo 0.41% della popolazione mondiale, attraversando anche zone disabitate o desertiche.

Di per sé le eclissi totali di Sole sono relativamente rare, perché, per verificarsi, Sole, Luna e Terra devono essere perfettamente allineati in questo ordine. Che poi questo avvenga in una zona abitata del nostro Pianeta è ancora più raro. Ma quella anulare è un fenomeno veramente particolare: in questo caso, ancora più difficile da presentarsi, la Luna è nel punto più lontano della sua orbita da noi (apogeo) e quindi il cono d’ombra non giunge fino alla superficie terrestre.

Il risultato è un ‘anello di fuoco’ in cielo, nel quale risulta oscurata solo la parte centrale della nostra stella. Lo spettacolo sarà visibile lungo una stretta fascia che attraversa gli Stati Uniti dall’Oregon al Texas, dopodicchè dalla penisola messicana dello Yucatán, oltre a parti di Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile.

Altrove, dall’Alaska all’Argentina, sarà visibile un’eclissi parziale. Pertanto l’Europa e in particolare l’Italia non sarà interessata dal vivo dall’evento che avverrà quando dalle nostre parti la nostra stella è sotto l’orizzonte.