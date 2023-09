Pagati per vivere in paradiso

Pagati per vivere in un'isola che sembra un paradiso, sembra fantascienza e invece è una possibilità reale. Il luogo in questione è Anticitera, una piccola isola greca situata tra Peloponneso e Creta, caratterizzata da acque cristalline e paesaggi mozzafiato.

Esiste un progetto di ripopolamento dell’isola che offre infatti un incentivo economico significativo ai nuovi residenti, che possono ricevere fino a 23.000 euro. L’obiettivo è attirare giovani e famiglie per abitare su questa terra isolata e affascinante.

Anticitera ha una stagione turistica vivace, con un aumento significativo della popolazione durante i mesi estivi, quando passa da 20-30 abitanti a oltre 100.

Attenzione però perché vivere sull’isola può essere impegnativo, specialmente durante i mesi invernali, quando il maltempo e le acque agitate possono rendere difficile l’accesso via mare e dunque l’approvvigionamento di beni essenziali come cibo e gas, poiché manca di banche e bancomat.

L’isola, che appare completamente bianca su Google Maps perché non è stata mappata, si trova a sud del Peloponneso e richiede circa due ore di traghetto da Creta per essere raggiunta. Nonostante queste difficoltà, offre una bellezza naturale incontaminata, spiagge incantevoli, un faro, un’antica fortezza e una piccola comunità di case.