I Maneskin continuano a fare centro

Nella loro giovane carriera si sono già tolti incredibili soddisfazioni. Hanno fatto parlare di sé in modo entusiastico fin dagli esordi e continuano a seminare conferme.

Quella appena trascorsa è stata, infatti, un'estate da record per i Maneskin che, in contemporanea con la partenza del loro tour mondiale, arrivano con un nuovo singolo, "Honey (are u coming?)".

Il pezzo è stato annunciato con una speciale diretta streaming sui relativi canali social, durante una live session Romana.

«Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour, avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. E' nata tra Londra e Los Angeles e siamo davvero soddisfatti del risultato» - queste le parole di Victoria.









Damiano invece ha spiegato il significato del testo, così: «È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po' di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto. È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio».

E a proposito di viaggio, il loro è appena partito. Ieri, 3 Settembre si è tenuta la prima tappa del RUSH! World tour ad Hanover, in Germania e l'avventura si prospetta tanto impegnativa quanto eccitante.

Il gruppo, infatti, sarà in giro fino al 19 Dicembre, toccando ben tre continenti.