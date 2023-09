Tiziano Ferro incontra J - Ax

Un duo inedito, uno di quelli che forse non ci saremmo aspettati di vedere quello composto da Tiziano Ferro e J – Ax, che uniscono le forze, anche in modo piuttosto convincente, in questo inno alla resilienza ed il titolo, “Abbiamo già vinto”, ne è una chiara anticipazione.

"E' una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti" , queste le parole dei due artisti sul significato del testo.









Parallelamente all’uscita della canzone, Ferro ha pubblicato il lyric video del brano.

Entrambi stanno vivendo un periodo di ripartenza e di grande rilancio, Ax è infatti reduce dalla super reunion con gli Articolo 31, oltre che da una hit estiva che ha riscosso grandi consensi.

Ferro, invece, ha celebrato proprio quest'anno i suoi 20 di carriera ed annunciato, fra le altre cose, l'uscita del suo primo romanzo edito Mondadori, “La felicità al principio”, che vedrà la luce il prossimo 3 Ottobre.