Buon compleanno al cubo di Rubik che compie 50 anni. Per celebrare l'importante anniversario, l'azienda produttrice dell'iconico rompicapo ha lanciato una nuova linea con inedite versioni del cubo.

Si è aperto anche un calendario ricco di eventi e iniziative in tutta Italia che proseguirà fino alla fine dell'anno. Inventato nella primavera del 1974 e brevettato nel 1975, Rubik’s, l'originale cubo di Rubik fa il suo debutto ufficiale nel mercato del giocattolo nel 1980 e fin dall’inizio si rivela un gioco capace di incuriosire il mondo della scienza e della matematica, diventando in poco tempo anche un’icona pop dal design inconfondibile, ma soprattutto un gioco intergenerazionale per le menti curiose di tutto il mondo.

Le versioni inedite per i 50 anni del cubo di Rubik Spin Master celebra i cinquant'anni del cubo con l’attesissima limited edition Rubik’s 3X3 Retrò – 50° anniversario, un’elegante replica della confezione cilindrica trasparente degli anni ’80, decorata con il logo originale di Rubik's, con adesivi dai colori classici e, per la prima volta, con la comparsa del colore oro intenso per sostituire il lato giallo e dare al cubo uno speciale tocco glam per l’occasione.

I prossimi eventi sono: il Play - Festival del Gioco a Modena dal 17 al 19 maggio, Fosforo: la festa della scienza a Senigallia dal 22 al 26 maggio e il Festival della Scienza di Genova dal 24 ottobre al 3 novembre dove parteciperanno anche brand ambassador, youtuber, tik toker e talent fan del cubo.

Infine, nella seconda parte dell’anno, Rubik’s sarà protagonista di una mostra interamente dedicata al racconto della sua straordinaria storia, i cui dettagli verranno annunciati prossimamente.