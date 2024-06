Chiello e il suo "Limone"

Dopo le ultime collaborazioni con nomi altisonanti della musica italiana: da Coez a Tedua, passadno per Mamhood, a quasi un anno dall’uscita del suo ultimo album di inediti, “Mela Marcia“, Chiello torna con un nuovo singolo, “Limone” in cui racconta di come la distanza emotiva che si può venire a creare tra due persone possa produrre effetti peggiori dell’assenza fisica.

Il vuoto che si crea, infatti, dice il cantante ed il fatto di soffocare le proprie emozioni, quasi come se si volesse punire l’altra persona, finisce per diventare invece una punizione autoinflitta, creando una situazione in cui a perdere sono entrambe le parti in causa.









ll singolo è stato lanciato dallo stesso Chiello in modo decisamente originale. Il cantante ha infatti organizzato un incontro con i fans al mercato rionale di Viale Monza, invitandoli a raggiungerlo tramite una storia su Instagram. Qui, oltre ad ascoltare il brano, i fans avuto l’opportunità di fare foto e ricevere, insieme agli autografi, un vero proprio e limone.

Un' onda di simpatia di leggerezza dunque quella che Chiello ha scelto di cavalcare per lanciare un brano tutt'altro che leggero.