Cinema Teatro Concordia San Marino

Come ogni Giovedì anche questa settimana è il cinema protagonista, insieme a Marilia Reffi vediamo cosa ci propone il Teatro Cinema Concordia di San Marino.

LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD: Film diretto da Armando Iannucci, è l'adattamento cinematografico del grande classico scritto da Charles Dickens, David Copperfield (Dev Patel). Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all'età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. Nel cast anche Tilda Swinton e Hugh Laurie rispettivamente nei panni di Betsey Trotwood, l'eccentrica prozia di David, e Mr. Dick, un uomo un po' folle che vive con lei. Un adattamento divertente, moderno, dinamico e inventivo del classico.









Per la rassegna EVENTO NEXO



THE ROSSELLINIS: All'età di 55 anni Alessandro Rossellini, nipote di Roberto, decide di incontrare tutti i componenti della famiglia per comprendere se anche loro siano affetti da una malattia che lui definisce come 'rossellinite'. È cioè convinto che l'ingombrante figura del nonno, sia sul piano professionale sia su quello privato, abbia finito con il condizionare l'esistenza dei suoi consanguinei nonché di coloro che con essi hanno avuto legami affettivi, a partire da sua madre, la ballerina afroamericana Katharine Brown.