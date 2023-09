Se amate il cioccolato buona lettura. E' la scatola di cioccolatini dei record, è già entrata nel guinness world record.

Chili di cioccolato, cioccolatini più grossi e più pesanti di un dizionario, un ripieno che sembra non finire mai esattamente come la confezione che contiene ciascun pezzo. Una scatola di cioccolatini così non l’avete mai vista prima e nemmeno i giudici del Guinness dei Primati.

Una mastodontica realizzazione in cioccolato che ha superato ogni aspettativa infrangendo il record della scatola di cioccolatini più grande che sia mai stata creata. Questa colossale opera è stata presentata al pubblico di Kansas City, nello Stato americano del Missouri,dal marchio Russell Stover, produttore di dolciumi statunitensi.

Ci sono volute oltre 600 ore di lavoro e un team di 20 dipendenti per trasformare le idee in cioccolato da addentare. Ogni cosa è fatta di cioccolato, anche la scatola ovviamente. Ma quanto è grande davvero questo tesoro commestibile?

Per capirci le sue misure in metri sono 9,27 x 4,69 x 0,47, ma tenetevi forte perché il peso è impressionante Questa scatola dei record pesa più di un rinoceronte adulto.