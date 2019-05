Da oggi on air il nuovo singolo dei Thegiornalisti

Scritta da Tommaso Paradiso e Dario Faini, “Maradona y Pelè” anticipa l’estate con le sue sonorità pop e ritmi tropicali. Il nuovo singolo di Thegiornalisti esce a ridosso della bella stagione esattamente come accadde nel 2017 con la fortunatissima “Riccione”, diventata poi tormentone.





Il brano, ha fatto sapere Tommaso Paradiso, è stato scritto in momenti diversi: “ Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di “labbra” stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei.”

Solo più tardi ha deciso di unire questi momenti a delle citazioni cinematografiche: “…mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi son detto “devo metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l’attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l’acqua santa del più gioco più bello del mondo”.

Terminato il loro “Love Tour”, li vedremo esibirsi anche con questo nuovo singolo il prossimo 7 settembre al Circo Massimo di Roma.