"Dopo la sbornia puoi assentarti dal lavoro"

Il termine medico che la descrive è "veisalgia", in gergo comune viene definito hangover ed è quel particolare stato di spossatezza in cui ci si trova dopo aver alzato un pò troppo il gomito la sera precedente. Si tratta del classico post sbornia che a quanto pare è stato annoverato ufficialmente al rango di malattia e quindi come tale va curata.

Questo è quanto si evince da una sentenza pronunciata da un tribunale tedesco a pochi giorni dall'inizio dell'Oktoberfest: i postumi della sbornia sono una malattia.

Ma come si è arrivati a questa decisione?

A quanto pare un'azienda vendeva una bevanda che prometteva di far passare l'hangover, ma poi la realtà dei fatti si è dimostrata un'altra. Per questo motivo il giudice si è trovato a doversi pronunciare in questi termini.

Da qui per semplice deduzione, sarà possibile, a causa della veisalgia, andare dal medico, richiedere un certificato e assentarsi dal lavoro.

Il suggerimento è quello di non approfittarne perchè passare da una bella serata in compagnia ad una con gli alcolisti anonimi, è un attimo!