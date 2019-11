Dua Lipa ha fatto centro.

E' il suo momento, è diventata una star mondiale e fa centro con il suo nuovo singolo: "Don’t Start Now". Grandiosi i risultati su iTunes, dove ha conquistato la posizione numero 1 a livello mondiale.

Un disco carico di adrenalina, vibrazioni positive da dancefloor e un sound del tutto nuovo come il suo look che ha mostrato in una foto sui social.

"Ho scelto di pubblicare questa canzone come prima in modo da chiudere un capitolo della mia vita ed iniziarne un altro. Verso una nuova fase con un nuovo sound! Tutto sta nell’andare avanti e non permettere mai a nessuno di mettersi di mezzo. Mi è sembrata anche una scelta naturale visto che l’ho realizzata con la stessa crew con cui ho fatto "New Rules".



Anche il video di “Don’t Start Now” è online, è diretto dall’acclamato regista Nabil, che ha precedentemente lavorato con Kanye West, The Weeknd, James Blake e Bon Iver.

Guarda qui il video di “Don’t Start Now”