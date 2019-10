La nuova dei Black Eyed Peas: "Ritmo (Bad Boys For Life)"

Il ritorno musicale più atteso dell'ultimo periodo, vi sto parlando del gruppo che si è aggiudicato 6 Grammy®: The black Eyed Peas. S'intitola "Ritmo (Bad Boys For Life)", un brano che non ha nulla da invidiare ai loro più grandi successi e sicuramente ha tutto il potenziale per scalare le vette delle classifiche.

Il singolo è una reinterpretazione minimale e futurista del disco di Corona "The Rhythm of the Night" ed è stato realizzato in collaborazione con J balvin, superstar del raggaeton ed è anche colonna sonora del film “Bad Boys For Life” con Will Smith e Martin Lawrence, in uscita nel 2020. Nel video infatti, sono presenti immagini e sequenze del film.

Will.i.am ha dichiarato: "Volevo reinterpretare ‘The Rhythm of the Night’ di Corona dandogli un feeling minimale, futurista con sonorità afro-reggaeton. La canzone e il video rispecchiano perfettamente il nuovo immaginario che i Black Eyed Peas intendono esprimere”. J Balvin ha aggiunto: "Sono un fan dei Black Eyed Peas da sempre. Sono delle leggende!! È un onore collaborare con loro e far parte della colonna sonora del film ‘Bad Boys for Life".