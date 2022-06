E' Londra la città con la migliore università al mondo

Lettura 1'

Stilata la classifica delle migliori università al mondo in testa c'è Londra. I risultati arrivano dalla decima edizione del “QS Best Student Cities”, la classifica dell'analista globale della formazione universitaria e manageriale Quacquarelli Symonds che confronta 140 città studentesche con oltre 250mila abitanti. Per quanto riguarda le italiane, le uniche presenti sono Roma in 74 esima e Milano in 48 esima posizione che rispetto allo scorso anno sono in discesa.

La classifica come dicevamo, prende in considerazione 140 città con una popolazione di almeno 250mila abitanti e che abbiano almeno due università presenti nel QS World University Rankings. Hanno partecipato al sondaggio 98mila futuri studenti e alunni/ex studenti. Le loro opinioni hanno contribuito a determinare l'indice di Desiderabilità di una città e l'indice Voce/Opinioni degli Studenti. Diversi i fattori considerati: dai servizi al costo della vita fino alla sicurezza e al recruitment di neo-laureati.