Lady D aveva una autentica cotta per George Michael

Il 7 Luglio prossimo sarà in tutte le librerie una nuova biografia su George Michael, scritta da James Gavin dal titolo "George Michael: A Life". Secondo Gavin dietro l'amicizia arcinota tra Diana e George si nascondeva una vera passione, provata però, solo dalla principessa, che trovava il cantante degli Wham "bellissimo". Michael dal canto suo aveva ricambiato il complimento con un altrettanto dolce: "anche tu sei favolosa". In quel periodo, ci riferiamo agli anni degli Wham, George non aveva ancora parlato della sua sessualità pubblicamente, nonostante girassero voci insistenti su una sua presunta omosessualità.









Lo stesso Boy George era tra i più convinti assertori del fatto che Michael fosse Gay. Diana e George si sentivano molto spesso al telefono scambiandosi anche segreti, lui amava chiamarla "My darling". Sempre stando al racconto di Gavin, la Principessa Diana era "la groupie più aristocratica delle rockstar".

A George Michael non sfuggì che la sua cara amica nutriva qualcosa di più profondo della semplice amicizia e per non ferirla, iniziò a tenere più a distanza Lady D appena comprese che il coinvolgimento di lei, stava diventando importante. Comunque i due rimasero sempre grandissimi amici, fino alla fine, che fu purtroppo la scomparsa della Principessa, nell'agosto del 1997.

































