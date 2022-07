Buon Compleanno Gina Lollobrigida!

Lettura 2'

Rappresenta senza dubbi le “grandi dive del cinema italiano”, un vero mito, una grande attrice e prima ancora donna che ha sempre avuto il coraggio di dire le cose senza filtri e di vivere almeno quattro vite. Per la grande Gina Lollobrigida questo compleanno ha un valore diverso. Alla nascita Luigia Lollobrigida nata a Subiaco il 4 luglio 1927 figlia di agiati borghesi finiti quasi in miseria dopo i bombardamenti degli alleati sul Lazio. Ha sicuramente piglio, carattere e volontà di riscatto e così coglie quasi per caso l'opportunità del concorso di bellezza Miss Italia per farsi notare e spicca il volo dopo l'edizione del 1947 tenutasi a Stresa nel 1947 dove arriva seconda conquistando però ugualmente giudici e pubblico. “La Lollo” diventa famosa prima all'estero ed è per decenni una delle poche dive italiane insieme ad Alida Alida Valli, amata dai registi americani.

Tornata in Italia lavora con Pietro Germi ("La città si difende") e con Carlo Lizzani ("Achtung banditi"). Il primo successo personale è però fuori dai confini: il francese "Fanfan la Tulipe" con Gerard Philipe nel 1952. Recita per Rene Clair, Alessandro Blasetti, Mario Monicelli e Steno, Mario Soldati e finalmente diventa diva in patria con il trionfale "Pane amore e fantasia" di Luigi Comencini (1953). Ben più complicata la vita privata: si è sposata una sola volta (nel 1949 col medico sloveno Milko Skofic da cui ebbe un figlio e da cui divorzio' nel 1971), passati i 90 anni ha rivelato di essere stata stuprata giovanissima spiegando che questo dolore aveva segnato tutta la sua vita. Nel 2006 ha annunciato di voler sposare lo spagnolo Javier Rigau ben più giovane di lei, ma poi il matrimonio fu negato da entrambi e comunque annullato dalla Sacra Rota. Ancora oggi battaglia in tribunale col figlio Andrea Milko. Auguri "bersagliera" grande diva Italiana.