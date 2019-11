È on air "In questa città", il nuovo singolo di Max Pezzali: una canzone e una dedica alla città di Roma in cui il cantante ha vissuto per tanti anni.

«Roma è una città incredibile, gigantesca, caotica, spesso incomprensibile per chi come me vive gran parte del tempo in una tranquilla realtà di provincia. Però, anche se a volte ci fa un po' arrabbiare, riesce sempre a farsi perdonare con la sua umanità e la sua Magnificenza» –queste le parole di Max Pezzali all'uscita del disco.

Il testo è dunque legato alla Città Eterna e comprende tutte le difficoltà della vita quotidiana di chi vi risiede, vengono citate le due squadre di calcio, Roma e Lazio, a cui è rimasto solo il derby della Capitale. Nel brano trova spazio anche l'amico cinghiale di Tomba di Nerone, pariolini, alternativi e coatti ripuliti, senza tralasciare i Suv di 5 metri in strade sempre troppo strette.

Nonostante gli aspetti critici, «in questa città / c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo / anche quando vorrei dare un calcio a tutto sa / farsi bella e presentarsi col vestito buono / e sussurrami nell'orecchio che si aggiusterà / se no anche sticazzi / che se non passerà / tu vieni su al Gianicolo a guardare la città», quest'ultima strofa è la chiusa della canzone.

Molto particolare anche la copertina del singolo, è firmata Zerocalcare, poliedrico autore di fumetti e graphic novel, molto conosciuto nella Capitale, in tutta Italia ed Europa.

Con "In questa città" si celebrano anche i 30 anni di carriera di Max Pezzali, cantautore tra i più amati da più generazioni. Entro Natale, inoltre, arriverà un secondo singolo inedito.

Intanto ascoltiamo insieme "In questa città"!