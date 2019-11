XFactor 13, gli inediti

Il mood della serata? Buttiamoli sul mercato e vediamo come va.

Eh sì, per la prima volta la gara si sposta sulle piattaforme digitali: i ragazzi si sfideranno per tutta la settimana a suon di streaming - e download - e solo nella prossima puntata sapremo chi andrà al ballottaggio (il meno ascoltato dal pubblico very) insieme al meno votato di questo quinto live.





Cronistoria della prima e unica manche. L’Arcangelo Cattelan accoglie il pubblico del XFactor Dome di bianco vestito e dopo una gaggona lascia spazio al primo ospite: Mahmood. Segnamo ferie per i giudici che di fatto hanno il solo compito di sparare contro gli avversari.





Gli inediti. Elefante - Booda Atmosfera tribale con l’impronta di Samuel che si sente parecchio. Pezzo da festival, coinvolgente, potente, balliamo? Sì!!!!





Chasing Paper - Giordana Petralia Inutile dire che non ha la mia simpatia, titolo furbetto e brano che ricorda tutta una serie di canzoni e come al solito c’è una nota che mi disturba l’udito (o ha steccato??). Troppo sicura di sé. Sfera sgarbato come non mai! “Piccolo spazio, pubblicità” cit.





Enfasi - La Sierra L’extended version del pezzo portato alle audition fa impazzire il pubblico in studio ed è già hit. Non è certo il mio genere, ma è orecchiabile, decisamente commerciale. Mara solleva la questione del “rap per il sociale”, ma qui si parla di singolo acchiappalike e i ragazzi hanno fatto bene il compitino.





Like I Could - Nicola Cavallaro Il selfie-addicted si addentra in un tumtum da spiaggia che a mio avviso è distante dal suo stile..in realtà non credo abbia trovato il suo stile per non parlare della pronuncia inglese che mi lascia perplessa oltremodo. Incredibilmente Malika appoggia il pensiero di Mara sull’utilizzo della lingua inglese in musica… ma non era Mara che rompeva le scatole nelle scorse edizioni nello spingere la lingua italica?!?!?! A domani per sempre -





Sofia Tornambene Il brano che ci ha fatto innamorare della piccola e dolce Sofia ormai lo conosciamo tutti, Quell’aeroplano nella sera… Bravissima! Stasera ha vinto lei.







Sorpresa sorpresa.. sul palco Venditti e De Gregori che cantano insieme. Piacevole intervallo promozionale. Che voci ragazzi!





Torniamo alla gara con gli ultimi due concorrenti. Glum - Davide Rossi Sorriso Durbans (come la sua coach) fa quel che sa fare meglio: tutto! A metà tra una colonna sonora di 007 e una hit natalizia di Bublè, il giovane è bravo sul serio e questo pezzo pop gli sta a pennello.





Cornflakes - Eugenio Campagna (Comete) Venderà di sicuro: ricorda i nuovi giovani cantautori che girano nelle radio e il suo atteggiamento da tormentato di certo ha già infranto i cuori di centinaia di ragazze. Personalmente non lo “sfango”, ma scrive bene.





Riepilogo e ultimi ospiti prima del verdetto: Gemitaiz e MadMan.. Ammetto la mia ignoranza non li ho mai sentiti nominare, ma vi dirò che non mi sono dispiaciuti e, non meno importante, complimentoni per il fiato: in 3 minuti hanno sparato un dizionario!





Arriva la busta - Cattelan non ha ricordato che l’ordine dei ragazzi salvati non è una classifica - e va al ballottaggio Giordana!!! Sarà una settimana tesissima nel loft, non ci resta che aspettare. Al prossimo giovedì.