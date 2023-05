Ed Sheeran assolto dall'accusa di plagio

Ed Sheeran è stato assolto dall'accusa di aver plagiato il classico di Marvin Gaye del 1972 con la sua hit 'Thinking Out Loud'. Lo riferisce la Cnn. Per la giuria di New York la popstar britannica non ha infranto le leggi sul copyright.

Un respiro di sollievo per tutti i fan che nelle ore scorse hanno seguito la vicenda con molta preoccupazione a seguito della sua dichiarazione rilasciata proprio in aula in cui comunicava la sua decisione di lasciare il mondo della musica qualora fosse stato dichiarato colpevole.









La causa, andata avanti per anni dal 2016 e intentata dagli eredi del co-autore di Let’s get it on, superclassico di Marvin Gaye, lo vedeva accusato di aver copiato il brano, in particolare la sua Thinking Out Loud sarebbe stata troppo simile e per questo avrebbe violato il copyright.

Per fortuna tutto è andato per il meglio in quanto il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti, Louis Stanton, ha concluso davanti alla giuria di Manhattan che "la creazione indipendente è una difesa completa, non importa quanto sia simile la canzone".