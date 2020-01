Entro il 2020 le bambole a uso erotico respireranno e cammineranno

Il futuro lo si può vedere anche nell'evoluzione che hanno avuto le "bambole gonfiabili". Ormai da 10 anni le "Sex Dolls" si sono avvicinate in maniera davvero impressionate alle donne vere, ma sarà nel 2020 che avranno uno scatto decisivo verso la loro virtuale vita. Dalle prime bambole gonfiabili quelle con l'espressione di perenne sorpresa, per intenderci, quelle veramente brutte, di strada ne è stata fatta. Ora si è arrivati a che le persone siano disposte a pagare cifre anche consistenti per poter portare a casa una delle sex dolls con fattezze e movenze sempre più simili in tutto e per tutto a un essere umano in carne e ossa.

Ora sono addirittura riscaldabili, con un motore interno che trasmette la sensazione di stare facendo sesso con una persona reale. In questo 2020 si pensa ad un passo ulteriore in direzione realtà, la nuova generazione di sex dolls potranno simulare il respiro e arrivare a stare in piedi da sole. Il prototipo ha anche un nome "Emma" ed è dotata di una cavità nel petto che le permette di respirare, in seguito la vedremo usare le sue gambe e muoversi da sola. tutto questo per render le bambole del sesso sempre più ralistiche e quindi avere un maggiore successo. Emma essendo così evoluta è senz'altro una delle bambole più costose e sofisticate sul mercato è dotata di Intelligenza Artificiale, ovvero può avere una conversazione con il suo utente, può fare diverse espressioni facciali, sbattere le palpebre, ricordare le cose che l'utente ha detto e anche funzionare come assistente personale.

Il suo prezzo è di circa 3 mila dollari (circa 2.700 euro). Il materiale di cui sono fatte è un silicone o TPE entrambi sono materiali molto vicini alla realta in fatto di contato, mentre all'interno hanno lo scheletro interamente di metallo snodabile per dare la possibilità di fare assumere alla bambola qualsivoglia posizione. come le persone vere anche le sex dolls hanno diverse misure e fattezze in grado di accontentare la più vasta fetta di mercato.

NB Come altre aziende che producono bambole sessuali realistiche, anche questa non accetta richieste da parte di persone che cercano una sex doll basata su una persona reale, famosa o meno. È una questione di etica e l'etica, a oggi, non è sindacabile.