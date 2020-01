Da asilo per malviventi con disturbi mentali a hotel cinque stelle

Le prigioni trasformate in albergo sono diventate di gran moda, così dopo anni di ristrutturazioni e polemiche, il West London NHS Trust ha deciso di metter in vendita la struttura storica. Secondo quanto riferito dal The Sunday Telegraph, il famoso edificio che per più di 150 anni ha ospitato i criminali più pericolosi della Gran Bretagna sarà messo in vendita entro poche settimane e potrebbe essere trasformato in un hotel di lusso. Il destino di questo edificio è dunque segnato da ospedale psichiatrico di massima sicurezza a hotel cinque stelle. Parliamo del "Broadmoor Hospital", uno dei più antichi d'Inghilterra.

E' qui che sono stati rinchiusi criminali del calibro di Ian Brady, il gangster Ronnie Kray e Peter Sutcliffe, lo Squartatore dello Yorkshire, sospettato anche di essere Jack the Ripper. provate a pensare arrivando in Hotel che vi venga chiesto se volete essere accompagnati nella "suite dello squartatore", o se preferite essere alloggiati in una delle stanze di un celebre assassino. Le ristutturazioni solitamente permettono di offrire ogni lusso e comfort, ma devono assolutamente mantenere intatto il fascino a volte anche sinistro dell'edificio che come in questo caso che tutto era tranne che accogliente e elegante. I 200 pazienti che alloggiavano nella struttura sono stati trasferiti poco prima di Natale in un nuovo ospedale costruito da poco, non lontano dal vecchio.