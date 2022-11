Gli 80 anni di Titti

Nel novembre del 1942 nasceva Titti destinato a diventare uno dei personaggi più celebri del mondo dell’animazione. Comparso per la prima volta nel cortometraggio diretto da Robert Clampett "Due gatti contro Titti". Al suo debutto nel 1942 Titti era stato chiamato Orson in omaggio a Orson Welles di cui Clampett era un grande estimatore. Non era ancora un canarino domestico, ma semplicemente un generico (e selvatico) uccellino di colore rosa. Solo in seguito acquisirà il suo caratteristico colore giallo.

Dalla sua prima apparizione Titti ha repentinamente ottenuto popolarità diventando uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes, secondo solo a Bugs Bunny in termini di popolarità universale. Una curiosità riguarda le voci italiane, tra le celebrità che lo hanno doppiato,nonostante Titti appartenga al genere maschile e che hanno reso immortale la frase "Mi è sembrato di vedere un gatto!", spicca l’indimenticabile e inconfondibile Loretta Goggi che presterà la sua voce a questo impertinente canarino fino agli anni 70.