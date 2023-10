Gli Imagine Dragons colpiscono ancora

47 dischi di Platino e 5 Oro in Italia,74 miliardi di stream, 46 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards, gli Imagine Dragons sono decisamente degli hitmakers assoluti e quest'estate hanno infiammato il Circo Massimo davanti a 70000 persone.

Ora tornano a far parlare di sé con un nuovissimo singolo, “Children Of The Sky”, che fa da cornice al gioco STARFIELD DI BETHESDA GAME STUDIOS.









“Bethesda ha creato alcuni videogiochi iconici a cui abbiamo giocato per la maggior parte delle nostre vite e siamo onorati di avere collaborato con questo brano a Starfield. La canzone – così come il gioco – si pone alcune fra le domande più difficili per noi esseri umani che cercano il proprio posto nell’universo” – racconta il frontman degli IMAGINE DRAGONS, Dan Reynolds, da sempre grande appassionato di videogames.

Musica e gioco diventano strumento di riflessione, dunque, su tematiche profonde come la condizione umana e sulla tensione che anima ciascuno di noi e che mentre ci fa sentire parte di un tutto, ci spinge a raggiungere vette personali sempre più alte.

“All that I want is to see all the things that I could be...destiny's calling me”!