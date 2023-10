Timberlake ed NSYNC di nuovo insieme

Insieme, sotto lo pseudonimo di Nsync, avevano venduto qualcosa come 50 milioni di album e ricevuto 8 nomination ai Grammy. Poi lo scioglimento, la carriera di Timberlake da solista ed oggi, a distanza di vent'anni l'inattesa reunion che li vede di nuovo tutti insieme per un singolo “Better Place”, singolo che anticipa “Trolls Band Together " , colonna sonora del film “TROLLS 3 - TUTTI INSIEME”, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 3 Novembre.









L'arrivo di questa sorpresa per i fan della boyband, era stato annunciato con un video sui canali social di Timberlake che mostrava i cinque cantanti intenti ad incidere in studio sotto al quale campeggiava una dichiarazione piuttosto esplicita: “Realizziamo questa canzone che è una lettera d’amore per i nostri fan. Sono onorato di avere il gruppo per questo brano. Chi è pronto per la reunion?”

Oltre a questo brano, Justin ha scritto ed interpretato nuova musica originale per il film, includendo canzoni cantate sia dal cast, sia da alcuni dei migliori artisti contemporanei, tra cui Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan, Anna Kendrick e molti altri. Composta da 14 tracce, la colonna sonora rimane fedele alla firma tipica di Trolls, un mix di nuovi e classici successi pop.