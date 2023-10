Lp incontra Levante

Due artiste apparentemente diverse, accomunate da uno stesso spirito indomito e una stessa voglia di libertà. Due donne che si ammirano vicendevolmente, non solo dal punto di vista musicale e che insieme si divertono anche molto.

Sono LP e Levante ed il risultato delle loro collaborazione iniziativa della Pergolizzi, si intitola “Wild”.

E' Levante a raccontarlo: "Quando ho ricevuto l'invito di LP a cantare nel suo brano e scrivere una mia strofa per questa canzone - ha aggiunto Levante - non mi è parso vero. Amo profondamente la sua estensione vocale, il suo timbro inconfondibile. Wild è un brano che fa aprire le braccia, fa saltare. Lp è riuscitə perfettamente, attraverso la sua voce, ad esprimere quel concetto di libertà".

E' invece LP a spiegare la genesi ed il significato del brano che pare trarre in qualche modo spunto dalle sue esperienze sentimentali: “Vengo da una serie di relazioni controllanti – dice la cantante - Wild è il mio modo per dire che il miglior modo per far andare bene le cose è lasciarmi essere chi sono.

Il singolo si accompagna all'uscita dell'ultimo lavoro discografico di LP, “Love Lines”, di cui "Wild" è bonus track.