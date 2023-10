"Sia benedetto Lenny Kravitz"

Ha 59 anni e non è una novità che grazie al suo fisico scultoreo faccia invidia alle generazioni di palestrati più giovani. Anche questa volta Lenny Kravitz, fa parlare di se grazie ad un video dalle tinte hot che accompagna il nuovo singolo intitolato "TK421".

Addominali scolpiti in evidenza, ammiccamenti espliciti e provocatori sono il filo conduttore della clip in cui i minuti in cui si mette a nudo superano abbondantemente quelli in cui è vestito.









Ma qual è il segreto della sua strabiliante forma fisica?

In diverse occasioni aveva raccontato di seguire un allenamento in maniera costante con una cadenza di cinque o sei volte a settimana. In aggiunta lunghe passeggiate a piedi e in bicicletta unite ad una dieta vegana. Infine ha un personal trainer, Dodd Romeo, che lo segue da 25 anni.

L'uscita del singolo anticipa il nuovo album che arriverà il 15 marzo 2024 e pare che seguirà anche un tour.

Lenny Kravitz - TK421 (Official Video)