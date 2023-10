Cher mette in rete il suo ritorno

Buone notizie dal mondo della musica, Cher ha pubblicato un assaggio del suo prossimo album si tratta della prima canzone tratta dal suo nuovo disco natalizio.

Il brano si intitola "Dj Play a Christmas Song". L'album natalizio, intitolato semplicemente "Christmas" è in uscita il 20 ottobre e contiene 4 canzoni originali e cover di alcuni intramontabili classici delle feste.

Ospiti speciali del disco sono Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper. Su Stevie Wonder , Cher ha dichiarato: "Ogni volta che ascolto quell'armonica, sono di nuovo un'adolescente. È un sogno personale diventato realtà per me registrare questa canzone con Stevie".

Cher ha poi parlato così del suo nuovo album: "Non lo dico mai dei miei dischi, ma di questo sono davvero orgogliosa. È uno dei momenti più sorprendenti della mia carriera".