Ed Sheeran fa il bis

Periodo decisamente florido questo per Ed Sheeran che, a distanza di soli quattro mesi da “Subtract”, ci ha stupito regalandoci già un nuovo album.

Si intitola “Autumn Variations”, è uscito il 29 Settembre ed è frutto, insieme col disco precedente, di un periodo piuttosto turbolento che l'artista si sarebbe trovato ad attraversare sia in prima persona che di riflesso.

“Lo scorso autunno ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita – dice Sheeran. Dopo il caldo dell'estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso.”









Ha poi aggiunto come scrivere canzoni l'abbia aiutato a capire i propri sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, a fare ordine, insomma, nella sua realtà ed in quella di chi lo circondava per poi raccontarla.

Innamoramenti, nuove amicizie, ma anche momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione. Tutte le sfumature della vita e dell'autunno dunque, in questo progetto discografico, tanto intimo e sentito da aver scelto di registrare il video dei 14 brani che contiene nel soggiorno di uno dei suoi fan.

Il primo che ascoltiamo, quello che arriva a fare da apripista all'intero progetto è “American Town”, una ballad dai toni romantici in pieno stile Sheeran ricca di immagini evocative che raccontano la bellezza di un amore fatto di quotidianità, dettagli e piccoli gesti.

Decisamente promosso!