"Grazie Fede" firmato Cesare Cremonini

Federica Pellegrini ci ha ancora una volta emozionato, ci ha fatto sognare, esultare e poi piangere nel discorso di commiato dalle olimpiadi e presto anche dalle gare più in generale. "Fede sei grande, unica!" è stata paragonata ad un sogno, insomma sui social si è letto di tutto e di più, di fatto lei con le sue 5 finali olimpiche si è ritagliata un posto nella storia dello sport italiano, ma non solo.

Dice alla fine tra le lacrime "sono felice oggi, veramente felice ho dato tutta la mia vita a questo sport e da questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più", una dedica speciale al suo preparatore, Matteo Giunta con il tempo diventato anche suo compagno di vita e poi ringrazia le persone che più di tutte l'hanno sostenuta, apparendo quasi più proiettata verso ciò che l'aspetta nel dopo gare che consapevole dell'impresa che ha compiuto in tutti questi anni, la "campionessa della porta accanto". La sensibilità di un cantautore come Cesare Cremonini è cosa risaputa e anche in questa occasione si è rivelata in un lungo post dedicato proprio alla grande Federica. Forse sentiremo anche la Pellegrini citata nei versi di una canzone di Cesare, dopo Baggio e Senna, ma intanto con un lungo post sul suo profilo Instagram l'artista bolognese la celebra e la ringrazia a modo suo delle tante emozioni che ci ha regalato avvicinando al suo nome quello di un altro grandissimo Valentino Rossi. Di seguito il lungo post di Cesare Cremonini

"Esistono sportivi di grande esperienza che hanno vinto moltissimo per la loro fame di risultati e che hanno entusiasmato milioni di tifosi, poi la passione che li ha guidati supera i confini delle carriere e persino i tantissimi verdetti e medaglie esposti in bacheca. Li porta a scontrarsi con avversari di seconda o terza generazione, inevitabilmente fortissimi anche “per colpa” loro. Le pagine di storia in questi attimi si trasformano in classici. L’amore incondizionato di alcuni campioni (Federica, Valentino e non solo..) per il proprio sport è così totale e coerente da riuscire nell’impresa ben più difficile di proteggerlo, così mentre loro contano gli anni che si accumulano il loro sport allunga la sua vita e miracolosamente ringiovanisce, lasciando un’eredità inestimabile per i giovani nati quando queste icone erano già in cima al mondo. Mentre qualcuno ancora goffamente si chiede “vincerà ancora?”, “perderà?” senza accorgersi che sono ormai domande vuote, lo sport nazionale è migliorato in così tanti modi che spontaneamente a me viene solo da dire grazie. Si dice banalmente che quando un campione tocca l’apice della propria attività agonistica sia pronto come farebbero in tanti già a guardarsi indietro. Invece per le leggende è proprio lì che il panorama si mostra in tutta la sua bellezza."

Grazie Fede

Cesare Cremonini