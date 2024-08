Gwen Stefani e Anderson .Paak donano le loro voci per le Olimpiadi 2024

Sono arrivate le Olimpiadi di Parigi 2024 e con loro anche il brano ufficiale, chiamato: "Hello Word" cantato da Gwen Stefani e Anderson .Paak, che farà da colonna sonora per il torneo in collaborazione con Coca Cola. Canzone scritta e prodotta da Ryan Tedder degli OneRepublic che, con un ritmo funky ed una motivazione precisa: "abbiamo scritto questo brano con l'idea che le Olimpiadi siano un evento che riunisce persone di differenti nazionalità in una celebrazione collettiva. Volevamo riflettere ciò. Ho sempre guardato le Olimpiadi fin da quando ero bambino e questo è un sogno che si realizza", racconta il cantante della band statunitense.





Nel videoclip vengono mostrati Gwen Stefani e Anderson .Paak cantare davanti ai celebri Anelli Olimpici e in successione un carosello alcune delle immagini più iconiche e spettacolari delle precedenti edizioni dei Giochi.