I borghi più belli d'Italia diventano Romantici

Sabato 22 giugno, per la nona volta, i Borghi più belli d’Italia si preparano a celebrare l’Amore con un evento ormai conosciuto ed atteso: la Notte Romantica (come segnala GreenMe), un’iniziativa che trasforma questi incantevoli luoghi in scenari da favola, dove la bellezza e la storia si fondono con la magia dell’amore, coinvolgendo quasi 200 borghi in un’atmosfera incantevole e coinvolgente.

Da nove anni, la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia si è consolidata come uno degli eventi più affascinanti e partecipati del panorama turistico-culturale italiano.

Con una media di 500.000 visitatori ogni anno, questa notte speciale riesce a catturare l’attenzione di appassionati di tutto il mondo, desiderosi di vivere un’esperienza unica.

Emilia Romagna – Brisighella: i mercatini dell’Amore renderanno magiche le passeggiate degli innamorati, insieme alla sfilata si auto storiche ed al concerto dell’orchestra Corelli “Dreaming Melodies – Musiche dal mondo” che chiuderà l’evento.