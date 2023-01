"I Don’t Want to Miss a Thing" degli Aerosmith fa parte delle canzoni d'amore più belle e apprezzate di tutti i tempi e racconta di una relazione di cui non si vuol perdere nemmeno un attimo. Di quella persona che vorremmo a fianco ogni giorno della nostra vita e che in quel momento per motivi vari è distante. Si tratta di un inno che vuole spingere chi ascolta ad amare in maniera incondizionata...scopri altre curiosità nel nostro reloaded!

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing