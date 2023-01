I nomi più utilizzati per i vostri Pet nel 2022

Tra le classifiche più originali di fine anno segnaliamo anche quella che riguarda i nomi più utilizzati per i nostri animali domestici. Deciderlo può essere difficile anche per la famiglia più affiatata perché, inevitabilmente, ogni preferenza verrà fuori al momento della scelta. Il nome del primo cane della mamma quando era piccola, l’idolo dei cartoni del padre, il pupazzo preferito della figlia e così via. Senza dimenticare che la brevità del nome aiuterà l’animale a memorizzarlo più facilmente.









Qualunque sia il criterio dobbiamo ammettere che in giro si sentono nomi unici e stravaganti. Sono sicuramente originalissimi ma meno frequenti rispetto ai nomignoli più gettonati, quelli per intenderci che seguono gli ultimi trend. Nel corso del 2022 i nomi più utilizzati per i propri cani sono stati questi 10 secondo Nameberry. Per i maschi: Max, Charlie, Milo, Buddy, Rocky, Bear, Leo, Duke, Teddy, Tucker. Per le femmine: Bella, Luna, Lucy, Daisy, Lola, Sandy, Molly, Bailey, Stella e Maggie.