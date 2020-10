I primi 80 anni di John Lennon

Era nato a Liverpool il 9 Ottobre del 1940 John Winston Lennon, di lui possiamo dire che ha vissuto due vite la prima come Beatles e la seconda con la donna che è l'artefice del cambiamento e le è rimasta al fianco fino a quell' 8 Dicembre 1980, Yoko Ono. Quando il destino lo mise sulla stada di Marck Chapman, il fan squilibrato che, poche ore dopo avergli chiesto di firmare una copia di Double Fantasy, ultimo album della carriera di John, lo ha ucciso sparandogli quattro colpi di pistola alle spalle, di fronte proprio a Yoko Ono, all'ingresso del Dakota Building, residenza newyorchese della coppia. per un comune mortale già fare parte dei Beatles, tra l'altro con il ruolo di fondatore, è già un'esperienza sufficiente per entrare nella storia ma non per lui. John quando l'avventura con Paul, George e Ringo è finita, ha aggiunto una traiettoria umana e artistica di importanza capitale, basta pensare a un brano come Imagine, restando così per il mondo che grazie a lui, alla sua musica non sarà più lo stesso, una delle più potenti icone mai prodotte dalla cultura popolare.

John Winston Lennon lui ci era nato, ma le cose per lui non state facili fin dall'infanzia e poi nell'adolescenza condizionate dalla lontananza del padre marinaio, dall'abbandono di sua madre Julia che lo lasciò in custodia alla sorella Mimi, prima di essere travolta e uccisa da un'auto nel 1958. Un passato da teppistello, additato dalle mamme come non gradito nelle compagnie dei figli, proprio da lui arriverà la proposta a Paul McCartney di entrare nella sua band, i Quarrymen, con un George Harrison quattordicenne e Stuart Sutcliffe. I Beatles nascono poco tempo dopo, quando i quattro Quarrymen, reclutando alla batteria un certo Pete Best. Riescono ad ottenere un ingaggio ad Amburgo e quando torneranno in Germania, tempo dopo alla batteria ci sarà Ringo Starr. Paul si dedica al basso, dopo che Sutcliffe ha deciso di stabilirsi ad Amburgo. Nei primi anni della Beatlesmania John esercita sulla band una leadership, ma quando la dinamica all'interno del gruppo cambierà il centro della scena sarà preso da Paul, che non lo mollerà più. Ma come nelle migliori famiglie anche nei Fab Four i dissidi cominceranno a farsi sempre più acuti fino allo scioglimento che puntualmente arriva nel 1970.





Tanti auguri John