Ibra l'elegantissimo

Che in campo sia un fuoriclasse si sa da tempo, ma che lo sarebbe stato anche sul palco della musica italiana per eccellenza da Zlatan Ibrahimovic, forse, potevamo aspettarcelo anche se, non era poi così scontato. Ironia irreverente e quel senso dello humour a volte orticante, che il numero 11 del Milan ha dimostrato di avere, unite a quella capacità di sembrare perfettamente a proprio agio. Indossare abiti con i quali non siamo soliti vederlo, sfoggiare una naturale eleganza, apprezzatissima anche sui social, gli hanno fatto guadagnare il nome di «L'Ibra elegantissimo». I capelli leccatissimi tirati sempre indietro e raccolti in una mini coda, hanno contribuito a fare si che il campione svedese abbia convinto anche per la sua fisicità, imponente nei suoi 195 centimetri! Ma mai sembrare impacciato.













Ebbene si "Zlatan Ibrahimovic", quello che per noi è un calciatore con grande personalità, ha conquistato tutti, anche come uomo affascinante e carismatico. Certamente un campione in campo, ma fuori lo abbiamo conosciuto come persona divertente in grado di conquistare grandi e piccoli, sportivi e non, uomini e donne indistintamente. La battuta sugli Abba,"Io non li conosco, ma loro sanno chi sono io" arriva dal suo carattere così deciso, determinato, forte. Zlatan sa quello che vuole e dimostra la stessa tenacia e convinzione, uguale passione e costanza, sia in campo che nella vita. L'outfit che ha colpito di più rimane il primo con il quale è uscito durante la serata di apertura, abito nero con giacca a due bottoni con rever a lancia lucido, con ricamo bianco personalizzato «Ibra», posizionato sulla parte sinistra come fosse una spilla. Sotto la giacca aperta, una camicia bianca con piccolo collo e papillon nero stretto e gilet bianco.».

Chapeau signor Ibrahimovic...