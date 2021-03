Il prossimo display dello smartphone sarà sulle lenti a contatto

Le prossime lenti a contatto potrebbero diventare lo schermo del nostro smartphone in un prossimo futuro, a studiarci sopra ormai da tempo è la casa della mela, e secondo i beninformati il lancio potrebbe avvenire entro il 2030. Si tratterebbe di un prototipo ma la casa di Steve Jobs ha messo nel proprio mirino la realtà aumentata e da tempo sta sviluppando una road map ben precisa. Dapprima gli Apple Glass che presumibilmente saranno in arrivo già nel 2025, poi il grande salto nella realtà virtuale e, infine, come si diceva nel 2030 lo sbarco nel mondo delle lenti a contatto smart che potrebbero trasformarsi nel futuro della tecnologia.





Certo ci vorranno ancora anni prima che una minuscola lente a contatto sia in grado di ospitare al suo interno un altrettanto minuscolo display sul quale vedere scorrere le proprie app. o aprire pagine con i propri contenuti preferiti. Le indicazioni però sembrano andare in unica direzione.....quella. Le nuove lenti a contatto di Apple fornirebbero un'esperienza di realtà aumentata, sovrapponendo informazioni digitali alle immagini del mondo reale; ad esempio, passeggiando potere facilmente visualizzare gli orari di apertura di ogni negozio e così via.









Ma come funzioneranno? Una volta indossate se guardando dritto, non si vedrà altro che l’ambiente circostante, mentre con uno sguardo rapido a sinistra o nell’angolo di destra compariranno le principali icone che utilizzi sullo smartphone. Ad esempio il calendario, il meteo, le mail o le notifiche e così via. A quel punto basterà guardare una delle icone per poterla aprire e vedere ulteriori dettagli, in un’interfaccia semplice e intuitiva. Tutte le operazioni di calcolo o relative al consumo di energia da parte dei minuscoli display dovrebbero essere a carico dallo smartphone. Infine poi una volta sincronizzati un paio di auricolari, si potranno gestire telefonate e assistente vocale.

A quel punto prenderanno definitivamente il posto dello smartphone a tutti gli effetti.