Igiene in volo

Non le persone chiacchierone e nemmeno quelle poco inclini all'igiene personale. I vicini di posto più temibili sono sporcizia, virus e batteri. Un’assistente di volo americana, Cher Killough, ha descritto su TikTok le condizioni igieniche degli aerei e consiglia di portarsi sempre disinfettanti personali.

Nella top ten ci sarebbero le tendine dei finestrini: non vengono mai pulite! Per non parlare della moquette, costantemente calpestata da passeggeri e personale di bordo e raramente igienicamente trattata per bene. E i servizi igienici?

Molte persone rimettono nel lavandino, che raramente, riferisce Cher, viene disinfettato. Attenzione poi all’acqua utilizzata per lavarsi le mani: meglio utilizzare un gel igienizzante, perché sarebbe contaminata da batteri. Inutile dire che non dovrebbe essere bevuta.

Scarsa igiene anche nelle cappelliere, dove vengono riposti bagagli trascinati per terra ovunque. Meglio toccare poco le cinture di sicurezza, forse una delle parti più tocchicciate e raramente sanificate in modo adeguato.