Second Hand

In Danimarca i centri di riciclo rappresentano un pilastro fondamentale per la sostenibilità ambientale, promuovendo la cultura del riuso e della riduzione dei rifiuti. Questi centri offrono la possibilità ai cittadini di lasciare oggetti di cui non hanno più bisogno e di prenderne altri gratuitamente, purché siano in buone condizioni e riutilizzabili.

Uno degli esempi più virtuosi è il Centro per il riuso di Aarhus, una città nota per il suo impegno verso l’economia circolare. Il motto del centro, “Dai quello che hai e prendi quello che puoi usare”, incarna perfettamente lo spirito di condivisione e sostenibilità.

Questo spazio accoglie una vasta gamma di articoli, dai mobili agli abiti, dai giocattoli agli accessori, tutto disponibile per chiunque abbia bisogno. Le regole per l’utilizzo del centro sono poche ma chiare: gli oggetti devono essere in buono stato, e non è possibile riservare articoli o sapere in anticipo cosa sarà disponibile.

Questo garantisce un ricambio continuo e una maggiore equità nell’accesso ai beni. Il centro è molto frequentato da famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, che trovano qui un valido aiuto per ottenere vestiti e articoli per l’infanzia.