Il canto delle piante

Chi lo avrebbe mai detto che un giorno avremmo potuto sentire le piante cantare, invece è proprio così. I suoni della natura sono infiniti e suggestivi ci sono quelli che conosciamo come il fruscio del vento, il cinguettio degli uccelli, le note del ronzio degli impollinatori e le piante?

Anche le piante hanno la loro voce, una musica unica e c'è un nuovo progetto pronto per farcela sentire. Si chiama The Garden Sounds ed è un progetto realizzato dall’azienda STIGA in cooperazione con il musicista Andrea Baroldi.

Tramite l’utilizzo della tecnologia e software di registrazione sono stati ascoltati i “canti” delle piante e uniti in una compilation su basi ritmiche. Il progetto nasce pensando alla nostra Terra, alla sua flora e agli ettari di foreste che scompaiono alla velocità della luce e che invece dobbiamo tutelare.

Uno spunto di riflessione, quindi, che parte da una sinfonia. Una playlist della natura dove le piante sono le protagoniste assolute e, esattamente come diversi generi musicali, i loro toni si alternano in una esperienza emozionante e imperdibile.

Magari in un futuro le piante si potranno sfidare a Sanremo o a Xfactor.