Il Doodle di Google che ricorda Avicii

Google ricorda Avicii, il produttore scomparso che oggi avrebbe compiuto 32 anni con un doodle creato da Alyssa Winans. Si tratta di un doodle accompagnato da un breve video animato sulle note di "Wake Me Up".

Un omaggio a Tim Bergling, vero nome del produttore che il 20 aprile 2018, a soli 28 anni d'età, si è suicidato lasciando spiazzato tutto il mondo della musica e non solo.

Questa settimana ricorre anche la Giornata mondiale per la prevenzione al suicidio e il prossimo 16 novembre verrà pubblicata negli Stati Uniti la biografia approvata dalla famiglia di Tim, scritta dall'autore svedese Måns Mosesson: The Official Biography of Avicii.