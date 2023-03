Il greco antico rinasce grazie a TikTok

Un mondo sempre più articolato e particolare quello di TikTok, la piattaforma in grado di rendere virali le cose più improbabili. L'ultima tendenza infatti si è sviluppata attorno ad un video, di Margherita Vicario, attrice e cantautrice italiana, risalente a 4 anni fa, in cui si esibiva in un brano "Romeo" insieme al rapper Speranza. La sua particolarità? Dei versi cantati in greco antico!

“Non capiscono, parlo il greco antico” e prosegue con “C'hai paura, eh? Eh, ho fatto il classico (Ahahah)/ Te a malapena distingui un accento grave da un apostrofo (Capra)”, recita il brano.

Ed è proprio grazie a queste barre che la canzone è diventata improvvisamente un trend sulla piattaforma con tanto di video realizzati da studenti universitari che si autocelebrano per lo studio del greco antico sottolineando il fatto di essere colti sopra la media proprio per questo motivo.

E' chiaro ormai che su TikTok possa accadere di tutto e che anche una lingua definita morta possa rinascere a miglior vita!

GUARDA QUI IL VIDEO