Il nuovo 007...? Il Principe William!

E se il nuovo James Bond fosse il Principe William? Inglese lo è per davvero, al servizio di sua Maestà ci è da quando è nato, chi meglio di lui potrebbe impersonare il più famoso agente segreto del cinema? I fan del Principe lo vedono già come successore di Daniel Craig, e del mai abbastanza rimpianto Sean Connery. Ma da dove nasce questa fantasia dei fans del nipote di Sua Maestà? Da un video girato per la cerimonia di consegna dei suoi Earthshot Prize Award, premi assegnati ogni anno dal 2021 al 2030 a cinque vincitori le cui soluzioni aiutano sostanzialmente l'ambiente.

Il Premio è assegnato dalla Royal Foundation, con sede a Londra, Inghilterra. All'’erede al trono sono bastati soli 19 secondi di trailer, per scatenare i social. Il suo Instagram, in particolare, è stato inondato di complimenti: tanto da spingere un fan a proporre il Principe come prossimo James Bond. Nella clip si vede William aprire un portone di Kensington Palace, casa sua insomma, essendo la residenza ufficiale a Londra, per accogliere i presentatori della serata: Clara Amfo e Dermot O’Leary, dj della BBC. Ha poi distribuito premi da 1milione di Sterline ognuno scelti da una giuria che vedeva tra i giurati "Rania di Giordania, Shakira e Cate Blanchett".

A coloro che si sono distinti nell’individuare soluzioni pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. Consegnavano i premi le attrici Emma Thompson ed Emma Watson, il calciatore Salah e la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. William ha poi condotto la serata insieme all’ambientalista Sir David Attenborough, con un intervento sull’importanza globale dell’iniziativa. Il tutto impreziosito dalla performance live dei Coldplay, sul palco con un’alimentazione elettrica generata da 60 ciclisti, cui ha fatto seguito quello di Ed Sheeran, poi Shawn Mendes per finire con KSI.

Quindi il suo nome è Bond ...William Bond!