Monica Bellucci sarà Anita Ekberg

Anita Ekberg rivive nel film "The Girl in the Fountain", (la ragazza nella fontana), e avrà il volto e il corpo di un altra donna meravigliosa del cinema italiano, Monica Bellucci. Sarà diretta da Antongiulio Panizzi, e ci svelerà una Ekberg inedita, privata. Il film vuole ci vuole raccontare chi fosse davvero Anita Ekberg, la signora divenuta celebre e diva per la famosa scena nella Fontana di Trevi nel film "La dolce vita" di Federico Fellini. Fasciata nel suo meraviglioso abito nero mentre invitava Marcello Mastroianni a seguirla, con il suo "Marcello, come here".

La mora Bellucci si calerà anima e, lasciatecelo dire, corpo nel ruolo della biondissima Ekberg, per fare arrivare chi fosse davvero l'attrice svedese. La pellicola sarà presentata in anteprima mondiale il 30 novembre al Torino Film Festival e in quella occasione alla Bellucci sara consegnato il premio Stella della Mole. Ha poi aggiunto rispondendo alle domande: "È per me una grande gioia ed emozione ricevere il Premio Stella della Mole - ha detto Monica Bellucci - Sono onorata che il film The girl in the fountain venga proiettato in prima mondiale a Torino, uno dei principali festival cinematografici in Italia, che apre le porte ad un nuovo tipo di cinema, attento alle innovazioni e ai giovani autori di tutto il mondo, nel rispetto della tradizione grazie alle retrospettive che offrono la visione di capolavori del passato.