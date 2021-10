La casa di "Colazione da Tiffany" è in affitto

"Breakfast at Tiffany's" del 1961 diretto da Blake Edwards, con Audrey Hepburn,(Holly Golightly) e George Peppard,(Paul Varjak). Ispirato dal libro di Capote "Colazione da Tiffany". Non tutti sanno che alla "Paramount Pictures", alla Hepburn avrebbero preferito Marilyn Monroe, tanto che lo stesso Capote alla notizia che sarebbe stata l' attrice britannica a dare il volto a uno dei suoi personaggi gridò al complotto. Il romanzo nel film fu ampiamente modificato per dare spazio alle convenzioni cinematografiche della commedia, e anche questo non piacque a Capote. Nel libro, ad esempio, il personaggio di Liz non c'era, fu completamente inventato, e scomparve il personaggio di Joe Bell.

L'ambientazione poi venne spostata dagli anni 40 ai 60. La protagonista di "Colazione da Tiffany Holly viveva in casa che da oggi è possibile affittare, perché la casa è stata messa in affitto. Si trova in Upper East Side, una delle zone più in di New York, al 169 East 71st Street. Li trovate lo stabile in cui Blake Edwards ha ambientato il film che consacrò Audrey Hepburn, a diva del cinema internazionale proprio nel 1961.La casa si trova lì dal 1910, anno della sua costruzione. Si compone di quattro camere da letto, un giardino interno, una cantina, diversi terrazzi e anche un piccolo patio. Il tutto richiama a quell'atmosfera old glamour di New York, che riesce a chi vorrà trascorrerci del tempo riportarli proprio alle vicende di "Colazione da Tiffany".