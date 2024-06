A guardarlo sembra un luogo uscito da un libro delle favole di quando eravamo bambini. In Val Borbera, siamo nella provincia di Alessandria, c'è un piccolo centro chiamato “Vendersi”, diventato famoso con il nome di “il paese degli spaventapasseri”, luogo rinato grazie all’interesse di alcuni abitanti che hanno deciso di valorizzarlo.

Vicino al cartello stradale che segnala l’arrivo nella frazione di Vendersi, comune di Albera Ligure, a dare il benvenuto ai visitatori c’è una gentile “signora”.

Il progetto nato nel nel periodo del Covid nel 2020 grazie a Silvia e Ivana, residenti di Vendersi, che hanno poi creato l’Associazione “Il Paese degli Spaventapasseri”.

Nel corso del tempo gli spaventapasseri, che da subito hanno conquistato un grande successo, sono aumentati di numero arrivando a una settantina, sparpagliati qua e là per le strade del paese.

Realizzati con materiali di riciclo, hanno tutti un nome e sono ispirati a personaggi realmente vissuti o ancora in vita, inoltre sono inseriti in ambientazioni che si rifanno a scenari del secolo scorso. Un modo simpatico e coinvolgente per raccontare la storia del paesino.