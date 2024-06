Il World Gin Day si celebra ogni anno il secondo sabato di giugno, Il World Gin Day è stato creato per celebrare lo spirito da cui prende il nome.

La giornata è stata inizialmente fondata da Neil Houston nel 2009. Il World Gin Day è nata per invitare le persone a esprimere il proprio amore per il gin. Funziona anche come porta d'ingresso per le persone che desiderano farne la conoscenza.

Il gin è un alcol distillato aromatizzato al ginepro ampiamente apprezzato in tutto il mondo. Lo spirito era inizialmente trattato come un liquore medicinale ed era prodotto dai monaci e dagli alchimisti europei nel processo di creazione dell'acqua vite.

La documentazione più antica sul gin risale ai monasteri benedettini circondati da ginepri nel sud Italia. Il ginepro era una parte essenziale dei kit medici di quel periodo.