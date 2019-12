Il significato delle palline sull'albero di Natale

In questi giorni nelle nostre case fanno bella mostra di se gli alberi di Natale, con le loro luci, le loro decorazioni e le immancabile "palle" di vario colore. Ma perché delle palle e se possibile di colore rosso? E' un usanza che affonda le sue radici in epoche molto antiche. I popoli precristiani avevano come usanza quella di appendere alle porte corone di sempreverdi e agrifoglio, cosa che persiste ai giorni nostri, in concomitanza con il solstizio d'inverno. Lo facevano per tenere fuori dalla porta gli spiriti maligni e all'interno usavano per decorazione rami d'abete, vischio e ancora agrifoglio. Arrivando nell'antica Roma si usava adornare con gli abeti i templi nel periodo dei "Saturnali", celebrazioni in onore di Saturno che cadevano durante il Solstizio invernale, a partire dal 17 dicembre, si usava soprattutto l’abete bianco, simbolo di vita eterna e vicinanza a Dio.