Le stelle hanno sempre il loro grande fascino e la loro osservazione è una sorta di spettacolo stupefacente. Gli astri scintillano per effetto delle onde di gas prodotte al loro interno che raggiungono la superficie.

La cosa per noi impercettibile in quanto troppo debole per essere captata da telescopi terrestri. Ora un nuovo studio è riuscito a tradurre questo tremolio in musica, permettendoci così di ascoltare il suono delle stelle nel cielo notturno.

Un team di ricercatori della Northwestern University ha infatti realizzato delle simulazioni 3D dell’energia che si propaga dal nucleo delle stelle verso la loro superficie esterna.

La convezione dei gas all’interno delle stelle è un fenomeno simile a quello che alimenta i temporali, in cui l’aria raffreddata affonda, si riscalda e risale di nuovo. Questi moti caotici generano onde che producono il tremolio e lo scintillio delle stelle.

I ricercatori sono stati in grado di isolare queste onde e hanno creato un filtro per separarle da quelle intrappolate all’interno delle stelle.

Le simulazioni risultanti permettono agli astronomi di anticipare come apparirebbero queste onde, se fossero catturate da telescopi sufficientemente sensibili.