Tra gli eroi del nostro tempo c'è anche Shon Griffin, è di Philadelphia e alcuni anni fa è diventato popolarissimo nella rete per via del suo smisurato amore per gli animali in difficoltà, gatti in particolare.

Le suo operazioni di soccorso felino le faceva indossando i costumi dei suoi supereroi preferiti, Shon ha sfamato tantissimi gatti randagi assieme ai suoi parenti.

Nonostante la sua giovanissima età, allora aveva solo 5 anni, Shon ha sempre aiutato con piacere i suoi familiari e la zia nell’occuparsi dei gatti più sfortunati.

Proprio la zia ha condiviso le foto del nipote sul suo account Instagram Kolony Kats. Shon si dà sempre da fare, riempie le ciotole con croccantini e scatolette, le pulisce e trascorre parecchio tempo con i suoi amici felini.

Adesso Shon è cresciuto, ma la sua passione non è svanita nemmeno per sogno. Se da un lato ha riposto nell’armadio mantello e maschere, dall’altro non ha mai dimenticato i gatti randagi di cui si è sempre preso cura.

Oggi Shon non è più un bimbo, ha 11 anni e continua a portare avanti la sua missione.