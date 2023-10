I migliori bar del Mondo

Pubblicata la lista dei migliori bar del mondo per il 2023 il podio va al Sips di Barcellona.

E' i risultato della World's 50 Best Bars 2023, la tradizionale classifica quest’anno presentata a Singapore, nella splendida cornice della Pasir Panjang Power Station, si tratta della prima volta lontano dall’Europa in 15 anni.

Un primo posto che ha un gusto un po’ di Italia, visto che uno dei due soci fondatori del locale catalano è Simone Caporale. Sul podio, in seconda e terza posizione, il Chicken Please di New York e l’Handshake Speakeasy di Città del Messico.

Per l'Italia confermano la presenza nella classifica internazionale il Drink Kong di Roma, 1930 a Milano, L'Antiquario di Napoli e Locale Firenze. New entry con un balzo di oltre cinquanta posti: Freni e Frizioni a Roma.